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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 16:04 BJT

〔日本债市〕公债期货小跌,股市大涨打击公债避险买气

路透东京11月29日电---日本公债期货周二微跌,日股日经指数大涨,引发日债期货卖盘,指标10年期公债收益率(殖利率)维持在三个月高位附近.

但现货公债跌势相对轻微,因投资人审慎观望欧洲国家决策高层会议,将如何杠杆扩大援助基金,以避险欧债危机蔓延.

"今天市场情况相对单纯,股市上涨压抑了日债,"一美系资产管理基金经理人称.

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