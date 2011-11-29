〔台湾债市〕100/9期借券成交14亿台币,加权平均利率0.7105%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透台北11月29日电---台湾柜台买卖中心公布,周二等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易馀额 (上日馀额)
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100/9 14 0.7500 0.6600 0.7105 161.5 (161.5)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币.无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。