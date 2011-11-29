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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 17:01 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超3.5亿台币

路透台北11月29日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 2.50 6.00 -3.50

票券业 1.00 1.00 0.00

证券业 7.00 3.50 +3.50(完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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