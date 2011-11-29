《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦11月29日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
CMC MARKETS:
欧元/美元:欧元昨天反弹的力道在逼近旧支撑位1.3410/20美元时就後继无力.若要延缓进一步下跌的风险,欧元必须突破1.3420,回攻升向上周高位1.3570.後市目标仍是重探10月低位1.3150,之後再下看1.3050,即欧元由1.1880升至1.4940的61.8%回档位.若跌破此处,则将看向今年低位1.2870.
留意美元指数阻力79.85及10月高位.如果这些水位守住,则欧元短线下档可能有限.
美元/日圆:美元在77.45附近寻获底部後,昨天进一步升至78.25.这维持了进一步升向趋势线阻力79.00的可能性.
唯有跌落77.20/30区域,才会削减这个可能性,并面临下行风险,下行的重要支撑区在76.20/30区域,若失守此处,则打开跌向75.30的机会.
英镑/美元:昨天向上突破1.5520区域,使英镑进一步探向1.5600.若英镑守在1.5470上方,很可能会再次上探1.5620水位,及11月14日高位拉出的趋势线阻力1.6085.若失守,则风险仍倾向重新测试10月低位1.5270.
重要技术位仍在1.5190,这是由2010年低位1.4230升至今年高位1.6745整段涨势的61.8%回档位.若明确跌落此处,则将下看1.4880.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠