《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月29日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC MARKETS:

欧元/美元:欧元昨天反弹的力道在逼近旧支撑位1.3410/20美元时就後继无力.若要延缓进一步下跌的风险,欧元必须突破1.3420,回攻升向上周高位1.3570.後市目标仍是重探10月低位1.3150,之後再下看1.3050,即欧元由1.1880升至1.4940的61.8%回档位.若跌破此处,则将看向今年低位1.2870.

留意美元指数阻力79.85及10月高位.如果这些水位守住,则欧元短线下档可能有限.

美元/日圆:美元在77.45附近寻获底部後,昨天进一步升至78.25.这维持了进一步升向趋势线阻力79.00的可能性.

唯有跌落77.20/30区域,才会削减这个可能性,并面临下行风险,下行的重要支撑区在76.20/30区域,若失守此处,则打开跌向75.30的机会.

英镑/美元:昨天向上突破1.5520区域,使英镑进一步探向1.5600.若英镑守在1.5470上方,很可能会再次上探1.5620水位,及11月14日高位拉出的趋势线阻力1.6085.若失守,则风险仍倾向重新测试10月低位1.5270.

重要技术位仍在1.5190,这是由2010年低位1.4230升至今年高位1.6745整段涨势的61.8%回档位.若明确跌落此处,则将下看1.4880.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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