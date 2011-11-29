〔台湾货币市场〕短率大致持平,临近月底资金偏紧但不明显(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率大致不变

* 临近月底资金趋紧但不明显

记者 高洁如

路透台北11月29日电---台湾银行间短期利率周二大致不变.尽管临近月底,不过今日市场紧缩效果并不特别明显.

市场人士指出,今日央行收受隔夜资金的态度并不积极,午後资金较上午来得宽松.且由于明日是月底最後一个交易日,预期资金情势将会偏紧,但利率是否会再走高,则视央行冲销道而定.

"早上本来有点紧的,但央行存单收得少,下午就有人来问需不需要钱了,"一民营银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,同于上日;区间为0.299-0.75%,也与上日相同.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,同上日.

**短票利率持平**

短票方面,票券商人士表示,票券商短天期的票量相当少,整体而言票券商的需求虽比昨天高,但也并没有太强,利率大致维持不变.

今日30天内短票银行间主要成交利率为0.86%,大致同于上日.

央行今日共发行153亿台币存单,相较存单到期金额95亿,存单发行馀额增加58亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共6,306.5亿台币.本周余日依序为:周三1,222.50亿、周四1,020.50亿、周五2,466.50亿.本周市场紧缩因子如下:今日国库券发行,金额200亿台币;周四(12月1日)40亿台币富邦银金融债交割.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为30亿台币,累计至周日超额准备为2,129亿台币,加计前期1%的超额准备为3,578亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周二平稳.今日虽为月底倒数第二天,但未感受资金趋紧,反而是盘中有投信申购款流入,资金调度颇为顺利,利率则稳于当前水准.

交易商指出,月底为每月资金需求高峰,盘初曾一度因企业、投信赎回令资金稍紧,但金额并不大,加上盘中又有投信余钱回流,迅速弥平资金缺口.另外,今日有200亿台币的国库券交割,对RP市场影响有限.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)