〔纽约汇市〕欧元受解决危机的希望提振连续二日上扬,但市场仍旧审慎

* 欧元区考虑由欧洲央行贷款给IMF,但仅做为最後的手段

* 意大利与IMF进行了初步讨论

* 欧洲央行未能吸引银行存款,令量化宽松的传闻升温

路透纽约11月29日电---欧元兑美元周二连续第二个交易日上扬,市场交投审慎,传闻称欧洲央行可能贷款给国际货币基金组织(IMF),以协助遏制债务危机.

欧元区官员指出,欧元区讨论了透过各国央行的资金来提高IMF的资源,为意大利或西班牙提供紧急金援,但仅会最为最後的手段.

欧元区部会首长苦于提高其援救基金的救助能力,周二提出了向IMF寻求更多援助的可能性.此前意大利借贷成本触及了近8%的欧元问世以来最高水准.

GFT Forex的汇市研究主管Kathy Lien表示,欧洲央行/IMF交易的传闻,暗示欧洲在提出新稳定计画上真的有困难.