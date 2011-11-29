〔纽约汇市〕欧元受解决危机的希望提振连续二日上扬,但市场仍旧审慎

标题新闻：法国12月出口劲升，但2016年贸易逆差仍扩大至481亿欧元
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* 欧元区考虑由欧洲央行贷款给IMF,但仅做为最後的手段
* 意大利与IMF进行了初步讨论
* 欧洲央行未能吸引银行存款,令量化宽松的传闻升温
路透纽约11月29日电---欧元兑美元周二连续第二个交易日上扬,市场交投审慎,传闻称欧洲央行可能贷款给国际货币基金组织(IMF),以协助遏制债务危机.
欧元区官员指出,欧元区讨论了透过各国央行的资金来提高IMF的资源,为意大利或西班牙提供紧急金援,但仅会最为最後的手段.
欧元区部会首长苦于提高其援救基金的救助能力,周二提出了向IMF寻求更多援助的可能性.此前意大利借贷成本触及了近8%的欧元问世以来最高水准.
GFT Forex的汇市研究主管Kathy Lien表示,欧洲央行/IMF交易的传闻,暗示欧洲在提出新稳定计画上真的有困难.
"欧元今天的涨势,是受到往常对该货币极度不利的因素所提振."
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经济部公布，12月工业生产较前月下降3.0%，这远逊于路透调查分析师预估的增长0.3%，并且是2009年1月以来的最大降幅。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放