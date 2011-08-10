〔中国数据〕7月出口同比增长20.4%,进口同比增22.9%--海关

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月10日电---中国海关周三公布7月贸易数据如下:
指标 7月实际值 中值 区间 上月 去年同期 预测数
出口(%) 20.4 17.4 13.4-21.5 17.9 38.1 22
进口(%) 22.9 22.3 17.0-27.9 19.3 22.7 22
贸易顺差(亿美元) 314.8 275 196-322 222.7 287 21
中国海关并公布,7月出口环比增长8.1%,进口环比增长2.8%.经季节调整後7月出口同比增长23.4%,环比增长5.4%;进口同比增长28.2%,环比增长1.5%.
浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选