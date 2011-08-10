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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 11:08 BJT

〔中国数据〕7月出口同比增长20.4%,进口同比增22.9%--海关

路透北京8月10日电---中国海关周三公布7月贸易数据如下:

指标 7月实际值 中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 20.4 17.4 13.4-21.5 17.9 38.1 22

进口(%) 22.9 22.3 17.0-27.9 19.3 22.7 22

贸易顺差(亿美元) 314.8 275 196-322 222.7 287 21

中国海关并公布,7月出口环比增长8.1%,进口环比增长2.8%.经季节调整後7月出口同比增长23.4%,环比增长5.4%;进口同比增长28.2%,环比增长1.5%.

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红

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