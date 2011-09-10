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市场报道 | 2011年 9月 10日 星期六 11:09 BJT

〔中国数据〕8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%--海关

路透北京9月10日电---中国海关周六公布8月贸易数据如下:

指标 8月实际值 中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 24.5 21.6 17.0-30.7 20.4 34.4 22

进口(%) 30.2 21.5 18.6-28.0 22.9 35.2 22

贸易顺差(亿美元)177.6 251 175-310 314.8 200.3 21

中国海关并公布,中国8月出口环比下降1.1%,进口环比增长7.5%;经季节调整後中国8月出口同比增长20.7%,进口同比增长25.1%;经季节调整後中国8月出口环比下降3.3%,进口环比基本持平.(完)

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 李文科; 审校 乔艳红

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