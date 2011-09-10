〔中国数据〕8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%--海关

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月10日电---中国海关周六公布8月贸易数据如下:
指标 8月实际值 中值 区间 上月 去年同期 预测数
出口(%) 24.5 21.6 17.0-30.7 20.4 34.4 22
进口(%) 30.2 21.5 18.6-28.0 22.9 35.2 22
贸易顺差(亿美元)177.6 251 175-310 314.8 200.3 21
中国海关并公布,中国8月出口环比下降1.1%,进口环比增长7.5%;经季节调整後中国8月出口同比增长20.7%,进口同比增长25.1%;经季节调整後中国8月出口环比下降3.3%,进口环比基本持平.(完)
浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.
--发稿 李文科; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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