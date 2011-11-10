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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 10:12 BJT

〔中国数据〕10月出口同比增15.9%进口增28.7%,顺差170.3亿美元--海关

路透北京11月10日电---中国海关周四公布10月贸易数据如下:

指标 10月实际值 预测中值 预测区间 上月 去年同期

出口(%) 15.9 16.5 12.0-20.9 17.1 22.9

进口(%) 28.7 23.0 16.0-31.4 20.9 25.3

贸易顺差(亿美元) 170.3 249 173-291 145.1 271

中国海关并公布,10月出口环比下降7.2%,进口环比下降9.5%.经季节调整後,10月出口同比增长14.4%,进口同比增长22.4%;出口环比下降1.4%,进口环比增长3.2%.(完)

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 李文科/宿泱韫; 审校 张喜良

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