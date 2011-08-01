〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.4399元,创汇改来新高

路透上海8月1日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周一中间价CNY=PBOC报6.4399元,创2005年汇改来新高,具体如下:

中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价

-------------------------------------------------------

6.4399 6.4442 6.4366

美国国会议员周日接近就3万亿(兆)美元的缩减支出达成协议,并提高举债上限,让美国避开潜在的灾难性违约,藉以安抚不安的金融市场.[ID:nCT0471355]

央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)