〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.4419元

路透北京8月2日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周二中间价CNY=PBOC报6.4419元,具体如下:

中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价

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6.4419 6.4399 6.4340

东京汇市,避险货币瑞郎周二因全球经济充满疑虑而持坚,即便是美国众议院赶在最後一刻通过上调美国举债上限的议案,使得美国看来已避开债务违约.如今美国债务议案有待参院投票表决,预计其将通过2.1兆(万亿)美元的减赤计画.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)