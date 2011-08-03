〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.4441元

路透上海8月3日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周三中间价CNY=PBOC报6.4441元,具体如下:

中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价

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6.4441 6.4419 6.4382

美国周二脱离违约边缘,但国会在最後一刻通过减赤计划,未能驱散外界对美国评级可能遭调降,以及未来两党围绕税收和支出议题展开长期争斗的担心.[ID:nCN1871653]

瑞郎周三在亚洲市场守住强劲涨幅,之前飙升至纪录高位,因欧元区债市紧张情绪重燃,且市场担忧全球经济放缓,推动投资者抢购避险资产.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)