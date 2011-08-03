〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.4441元

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
路透上海8月3日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周三中间价CNY=PBOC报6.4441元,具体如下:
中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价
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6.4441 6.4419 6.4382
美国周二脱离违约边缘,但国会在最後一刻通过减赤计划,未能驱散外界对美国评级可能遭调降,以及未来两党围绕税收和支出议题展开长期争斗的担心.[ID:nCN1871653]
瑞郎周三在亚洲市场守住强劲涨幅,之前飙升至纪录高位,因欧元区债市紧张情绪重燃,且市场担忧全球经济放缓,推动投资者抢购避险资产.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.
2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
路透上海2月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.16%至93.88；SDR篮子指数升至95.37，BIS篮子指数升至95.12。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.00%，SDR篮子指数跌0.14%，BIS指数跌1.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.871 139 欧元 7.3495 44 日圆 6.1399 -27 港元 0.8855 18.6 英镑
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。