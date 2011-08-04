〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.4386元,创汇改来新高

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8746元附近
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。
路透上海8月4日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周四中间价CNY=PBOC报6.4386元,创2005年汇改以来新高.具体如下:
中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价
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6.4386 6.4441 6.4341
欧元周四在亚洲交易时段盘初走升,因美元受到新一轮量化宽松(QE3)传言以及新出炉数据令人失望的打击.[FRX/CN]
中国央行货币政策委员会委员夏斌周三称,从现在开始的10年内,人民币在全球储备货币中所占比重可能只有3-5%.他的话突显了美元作为一项投资者工具的全球重要性.[ID:nCN1874581]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.
2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。
* 人民币日内震荡收盘小升 * 中间价则大跌245点至三周新低 * 美元指数走升但午后人民币受结汇盘支撑 * 短期外部变数较大，以宽幅波动为主 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均 下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数 上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。 他们并指出，午后离岸人民币继续走贬，两地汇价差从盘初的逾450点收窄至250点附近。另外短 期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。 “一堆自营都想买，境外（美元）涨得蛮凶的，但是被FLOW镇压了，于是各种银行纷纷出来砸，尾盘的时 候外资出来止损。”一中资行交易员称，“可能是客户转向了，认清现实了。” 另有中资行交易员表示，昨日外储数据公布后离岸购汇盘开始增加，而今日亦有购汇盘打压离岸人民币， 不过目前也是正常水平，“之前倒挂太久了，而
路透上海2月8日 - 人民币兑美元即期周三早盘小跌，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；另外短期外部变数依然较大，人民币料以宽幅波动为主，应难再现去年四季度的单边贬值走势。