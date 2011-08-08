〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.4305元,创汇改来新高

路透上海8月8日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周一中间价CNY=PBOC报6.4305元,创下2005年汇改来新高.具体如下:

中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价

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6.4305 6.4451 6.4404

东京汇市欧元周一在亚洲交易时段上涨,此前欧洲央行(ECB)宣布采取措施缓解欧元区债市的紧张状况,与此同时七国集团(G7)也再度宣称将支持金融市场的稳定和成长.[FRX/CN]

标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.[ID:nCN1880785]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)