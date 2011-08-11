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中国汇市 | 2011年 8月 11日 星期四 09:22 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.3991元,贸易顺差高企推动连创新高

路透上海8月11日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周四中间价CNY=PBOC首次突破6.40元关口,报在6.3991元.因贸易顺差高企推动,致其连续创下2005年汇改以来新高.具体如下:

中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价

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6.3991 6.4167 6.4181

东京汇市欧元兑日圆周四在亚洲市场跌至五个月新低,料将继续承压,因市场担心欧元区主权债务危机恐蔓延至区内银行业.[FRX/CN]

中国7月贸易顺差意外扩至30个月高点314.8亿美元,高于路透调查中值的275亿美元,主要受新兴市场经济稳定增长支撑,预计下半年出口回落幅度有限.面对全球经济充满不确定性,中国货币政策难有施展空间下,加速人民币升值或成为抑高通胀的好选项之一.[ID:nCN1889903]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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