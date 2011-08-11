〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.3991元,贸易顺差高企推动连创新高

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至94.03
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
路透上海8月11日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周四中间价CNY=PBOC首次突破6.40元关口,报在6.3991元.因贸易顺差高企推动,致其连续创下2005年汇改以来新高.具体如下:
中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价
-------------------------------------------------------
6.3991 6.4167 6.4181
东京汇市欧元兑日圆周四在亚洲市场跌至五个月新低,料将继续承压,因市场担心欧元区主权债务危机恐蔓延至区内银行业.[FRX/CN]
中国7月贸易顺差意外扩至30个月高点314.8亿美元,高于路透调查中值的275亿美元,主要受新兴市场经济稳定增长支撑,预计下半年出口回落幅度有限.面对全球经济充满不确定性,中国货币政策难有施展空间下,加速人民币升值或成为抑高通胀的好选项之一.[ID:nCN1889903]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.
2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 人民币小幅震荡微收升 * 美元指数疲弱，中间价微升 * 节后首个交易日成交不大 * 央行货币政策转紧或助稳汇率 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五小幅震荡微收升，中间价亦上调 。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购 汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。 他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助 于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特 朗普新政是否会影响美元加息计划。 “今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行 交易员称。 另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸 引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开