〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.3972元,连续第三日创汇改来新高

路透上海8月12日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周五中间价CNY=PBOC报在6.3972元,连续第三日创下2005年汇改来新高.具体如下:

中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价

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6.3972 6.3991 6.3945

东京汇市瑞郎周五在亚洲时段大跌,此前兑欧元与美元均创单日跌幅纪录,因瑞士央行威胁将采取更大力度措施来遏制瑞郎走高.[FRX/CN]

中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周四表示,中国经济增速有所降低,但不用担心出现硬着陆.人民币兑美元将延续渐进升值的趋势.[ID:nCN1893857]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)