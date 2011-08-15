〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.3950元,连续第四日创汇改来新高

路透上海8月15日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周一中间价CNY=PBOC报在6.3950元,连续第四日创下2005年汇改来新高.具体如下:

中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价

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6.3950 6.3972 6.3895

欧元和美元兑瑞郎周一在亚洲盘升至两周高位,因慎防瑞士央行可能进一步采取行动以削弱瑞郎,且市况更加趋稳.[FRX/CN]

国内通胀居高不下,欧美问题不断,内外夹击之下中国政策取向何去何从,备受关注.中国央行周五称,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并将合理利用利率、汇率等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.[ID:nCN1896517]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)