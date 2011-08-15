〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.3950元,连续第四日创汇改来新高

中国汇市：外汇交易中心人民币指数1月末均下跌，CFETS指数降至94.22
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
路透上海8月15日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周一中间价CNY=PBOC报在6.3950元,连续第四日创下2005年汇改来新高.具体如下:
中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价
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6.3950 6.3972 6.3895
欧元和美元兑瑞郎周一在亚洲盘升至两周高位,因慎防瑞士央行可能进一步采取行动以削弱瑞郎,且市况更加趋稳.[FRX/CN]
国内通胀居高不下,欧美问题不断,内外夹击之下中国政策取向何去何从,备受关注.中国央行周五称,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并将合理利用利率、汇率等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.[ID:nCN1896517]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.
2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
路透北京2月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，1月26日的CFETS人民币汇率指数 为94.22，较上月末贬值0.64%，较2014年底仍跌5.78%。
(重发以补全新闻代码) 路透北京2月3日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上个 交易日微跌0.21%至94.03；SDR篮子指数微升至95.43，BIS篮子指数微跌至95.26。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.85%，SDR篮子指数跌0.08%，BIS指数跌1.02%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点数 币 人民币 6.8556 32 欧元 7.3825 -4 日圆 6.0781 -185 港元 0.8835 6.1 英镑
路透北京2月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8688元附近，较上个交易日贬值约100点。