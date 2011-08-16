〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.3925元,连续第五日创汇改来新高

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透上海8月16日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周二中间价CNY=PBOC报在6.3925元,连续第五日创下2005年汇改来新高.具体如下:
中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价
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6.3925 6.3950 6.3904
东京汇市欧元兑美元周二基本持稳,略低于三周高位,并受到法国-德国领导人峰会预期的支撑,该峰会料将在发行欧元区共同债券以协助化解欧洲主权债务危机方面取得进展.[FRX/CN]
中国证券报周二发表社论指出,应进一步提高人民币汇率的灵活性和弹性,目前已具备条件,时机也成熟,应适当扩大人民币对美元CNY=CFXS交易价波动幅度,并在人民币加速升值过程中打破单边升值预期.[ID:nCN1900905]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.
2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)
--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 人民币小幅震荡微收升 * 美元指数疲弱，中间价微升 * 节后首个交易日成交不大 * 央行货币政策转紧或助稳汇率 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五小幅震荡微收升，中间价亦上调 。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购 汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。 他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助 于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特 朗普新政是否会影响美元加息计划。 “今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行 交易员称。 另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸 引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开
路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡走升，中间价亦上调。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘购汇仍较多，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。