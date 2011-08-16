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中国汇市 | 2011年 8月 16日 星期二 09:22 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.3925元,连续第五日创汇改来新高

路透上海8月16日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周二中间价CNY=PBOC报在6.3925元,连续第五日创下2005年汇改来新高.具体如下:

中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价

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6.3925 6.3950 6.3904

东京汇市欧元兑美元周二基本持稳,略低于三周高位,并受到法国-德国领导人峰会预期的支撑,该峰会料将在发行欧元区共同债券以协助化解欧洲主权债务危机方面取得进展.[FRX/CN]

中国证券报周二发表社论指出,应进一步提高人民币汇率的灵活性和弹性,目前已具备条件,时机也成熟,应适当扩大人民币对美元CNY=CFXS交易价波动幅度,并在人民币加速升值过程中打破单边升值预期.[ID:nCN1900905]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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