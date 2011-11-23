〔中国公开市场〕明日将发10亿元三个月期央票,较上周减逾八成

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透上海11月23日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行10亿元人民币三个月期央票,发行量较上周锐减逾八成.
央行上周四招标发行的60亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第12周持平于3.1618%.当日未进行正回购操作.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。