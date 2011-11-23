〔中国公开市场〕明日将发10亿元三个月期央票,较上周减逾八成

央行上周四招标发行的60亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第12周持平于3.1618%.当日未进行正回购操作.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)