〔表格〕美国ISM-8月制造业指数为50.6,7月为50.9

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月1日电---美国供应管理协会(ISM)周四公布,美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数为50.6(预估为48.5),7月为50.9.
以下为详细数据:
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
采购经理人指数(PMI) 50.6 50.9 55.3 53.5 60.4 61.2 61.4
新订单分项指数 49.6 49.2 51.6 51.0 61.7 63.3 68.0
生产分项指数 48.6 52.3 54.5 54.0 63.8 69.0 66.3
就业分项指数 51.8 53.5 59.9 58.2 62.7 63.0 64.5
供应商交货分项指数 50.6 50.4 56.3 55.7 60.2 63.1 59.4
库存分项指数 52.3 49.3 54.1 48.7 53.6 47.4 48.8
物价分项指数 55.5 59.0 68.0 76.5 85.5 85.0 82.0
未交货订单分项指数 46.0 45.0 49.0 50.5 61.0 52.5 59.0
出口订单指数 50.5 54.0 53.5 55.0 62.0 56.0 62.5
进口分项指数 55.5 53.5 51.0 54.5 55.5 56.5 55.0(完)
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--编译 李军;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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