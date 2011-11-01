版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 22:10 BJT

〔表格〕美国ISM-10月制造业指数为50.8,预估为52.0

路透11月1日电---美国供应管理协会(ISM)周二公布,10月制造业指数为50.8,预估为52.0.9月为51.6.

以下为详细数据:

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

采购经理人指数(PMI) 50.8 51.6 50.6 50.9 55.3 53.5 60.4

新订单分项指数 52.4 49.6 49.6 49.2 51.6 51.0 61.7

生产分项指数 50.1 51.2 48.6 52.3 54.5 54.0 63.8

就业分项指数 53.5 53.8 51.8 53.5 59.9 58.2 62.7

供应商交货分项指数 51.3 51.4 50.6 50.4 56.3 55.7 60.2

库存分项指数 46.7 52.0 52.3 49.3 54.1 48.7 53.6

物价分项指数 41.0 56.0 55.5 59.0 68.0 76.5 85.5

未交货订单分项指数 47.5 41.5 46.0 45.0 49.0 50.5 61.0

出口订单指数 50.0 53.5 50.5 54.0 53.5 55.0 62.0

进口分项指数　 49.5 54.5 55.5 53.5 51.0 54.5 55.5 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 于春红;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐