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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 20:30 BJT

〔美国数据〕10月ADP民间就业人数增加11万人,预估为增加10.1万人

路透纽约11月2日电---据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,10月ADP民间就业人数增加11万人,高于分析师预期的增加10.1万人.

美国9月ADP民间就业人口修正後为增加11.6万人,初值为增加9.1万人.(完)

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--编译 王丽鑫;审校 王洋

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