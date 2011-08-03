〔表格〕美国ISM-7月非制造业指数为52.7,预估为53.6

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月3日电---美国供应管理协会(ISM)周三公布,7月非制造业指数为52.7,预估为53.6,6月为53.3.
以下为ISM非制造业报告的主要数据:
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
非制造业指数 52.7 53.3 54.6 52.8 57.3 59.7 59.4
企业活动 56.1 53.4 53.6 53.7 59.7 66.9 64.6
新订单 51.7 53.6 56.8 52.7 64.1 64.4 64.9
未交货订单 44.0 48.5 55.0 55.5 56.0 52.0 50.5
新出口订单 49.0 57.0 57.0 53.5 59.0 56.5 53.5
库存 59.5 58.5 55.0 57.5 67.0 57.5 60.0
进口 47.5 46.5 50.5 57.0 50.0 53.5 53.5
物价指数 56.6 60.9 69.6 70.1 72.1 73.3 72.1
就业 52.5 54.1 54.0 51.9 53.7 55.6 54.5
供应商交货 50.5 52.0 54.0 53.0 51.5 52.0 53.5 (完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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