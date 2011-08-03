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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 22:05 BJT

〔表格〕美国ISM-7月非制造业指数为52.7,预估为53.6

路透8月3日电---美国供应管理协会(ISM)周三公布,7月非制造业指数为52.7,预估为53.6,6月为53.3.

以下为ISM非制造业报告的主要数据:

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

非制造业指数 52.7 53.3 54.6 52.8 57.3 59.7 59.4

企业活动 56.1 53.4 53.6 53.7 59.7 66.9 64.6

新订单 51.7 53.6 56.8 52.7 64.1 64.4 64.9

未交货订单 44.0 48.5 55.0 55.5 56.0 52.0 50.5

新出口订单 49.0 57.0 57.0 53.5 59.0 56.5 53.5

库存 59.5 58.5 55.0 57.5 67.0 57.5 60.0

进口 47.5 46.5 50.5 57.0 50.0 53.5 53.5

物价指数 56.6 60.9 69.6 70.1 72.1 73.3 72.1

就业 52.5 54.1 54.0 51.9 53.7 55.6 54.5

供应商交货 50.5 52.0 54.0 53.0 51.5 52.0 53.5 (完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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