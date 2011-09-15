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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 22:06 BJT

〔美国数据〕费城联邦储备银行公布9月制造业指数为负17.5,8月为负30.7

路透纽约9月15日电---美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区9月制造业活动指数为负17.5,预估为负15,8月为负30.7.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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