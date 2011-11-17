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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 23:03 BJT

〔美国数据〕费城联邦储备银行公布11月制造业指数回落至3.6,预估为8.0

路透纽约11月17日电---美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区11月制造业活动指数下降至3.6,预估为8.0,10月为8.7.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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