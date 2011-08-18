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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 22:06 BJT

〔美国数据〕费城联邦储备银行公布8月制造业指数为负30.7,7月为正3.2

路透纽约8月18日电---美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区8月制造业活动指数为负30.7,预估为正3.7,7月为正3.2.(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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