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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 20:27 BJT

〔美国数据〕美国8月ADP民间就业人数增加9.1万人,预估为增加10.0万人

路透纽约8月31日电---据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,8月ADP民间就业人数增加9.1万人,低于分析师预期的增加10万人.

美国7月ADP民间就业人口修正後为增加10.9万人,初值为增加11.4万人.(完)

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--编译 王洋;审校 侯向明

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