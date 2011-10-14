〔中国期货〕上海期货交易所本周铜库存增加1,750吨,至99,661吨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海10月14日电---上海期货交易所提供的本周最新指定仓库库存资料如下(单位:吨):
比上周增减 本周库存
铜 +1,750 99,661
铝 +39,754 117,132
锌 -6,252 395,021
铅 -1,513 62,939
天然橡胶 -3,485 28,331 (完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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