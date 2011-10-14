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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 15:49 BJT

〔中国期货〕上海期货交易所本周铜库存增加1,750吨,至99,661吨

路透上海10月14日电---上海期货交易所提供的本周最新指定仓库库存资料如下(单位:吨):

比上周增减 本周库存

铜 +1,750 99,661

铝 +39,754 117,132

锌 -6,252 395,021

铅 -1,513 62,939

天然橡胶 -3,485 28,331 (完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

详情请点击上海期交所网站(here)

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