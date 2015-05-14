专访：IDB总裁称正与亚投行商讨注资事宜 伊斯兰债券有望投入

路透萨拉热窝5月14日 - 伊斯兰开发银行(Islamic Development Bank，IDB)总裁对路透表示，该行正与中国官员进行讨论，研究在规划中的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)使用伊斯兰资金的可能性。

此举可能促进伊斯兰债券(sukuk)的使用。近年来，伊斯兰债券作为融资工具已获得不少国家的认可，并被多国银行用来为亚洲不断增加的基础设施需求提供部分资金。

IDB与亚投行可能的合作，也可能为中东与东南亚伊斯兰民间投资者，开启一个日益壮大的资金池。

“我们的代表已经拜访了中国代表，我们预期他们也会很快来访，”IDB总裁穆罕默德?阿里(Ahmad Mohamed Ali)在一项行业会议的间歇表示。

“我们已经准备好就这项计划与亚投行合作，同时协助他们发展伊斯兰金融的专门知识。”

多数分析师认为，亚投行最初的部分投资将必须与老牌机构合作，因为亚投行要开发出自身的合约渠道，仍需一段时日。

伊斯兰金融以资产为基础的特性，使得伊斯兰债券对这类交易来说甚为理想，不过到目前为止，这种形式一直局限于处理中等规模、期限较短的交易。

IDB有意改变此一格局，该行目前正计划设立一个专注基础建设的部门。

“我们的研究小组目前正努力探寻从事这类计划的方法，成立一个特别小组处理基础建设计划也正在讨论中，”阿里表示。

尚未开始运作的亚投行，专为迎合亚洲对基础建设日益殷切的需求而设计，其中许多计划位于IDB成员国境内。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

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