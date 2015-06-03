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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 3日 星期三 11:55 BJT

全球物联网市场到2020年将增长近两倍 达到1.7万亿美元--IDC

科技研究机构国际数据公司（IDC）称，到2020年，全球“物联网”市场将增长近两倍，至1.7万亿美元。IDC周二称，物联网市场规模2014年估计为6,558亿美元，并将以16.9%的年复合增长率扩张。路透

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