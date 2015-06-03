全球物联网市场到2020年将增长近两倍 达到1.7万亿美元--IDC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月2日 - 科技研究机构国际数据公司（IDC）称，到2020年，全球“物联网”市场将增长近两倍，至1.7万亿美元。
IDC周二称，物联网市场规模2014年估计为6,558亿美元，并将以16.9%的年复合增长率扩张。
“到2020年时，设备、连通性和IT服务将占物联网市场的大部分，”IDC表示。“到那时，三者一起估计将占世界物联网市场的逾三分之二……”
为着眼未来营收和利润，谷歌 、英特尔 、思科 和三星电子 等科技公司以及沃达丰（Vodafone） 和威瑞森通讯（Verizon） 等电信巨头正在重金押注家庭物联网。
英特尔2月称，将收购德国网络芯片制造商Lantiq，以增加用于联网设备的芯片产品。
谷歌去年以32亿美元收购了智能恒温器和烟雾报警器制造商Nest Labs Inc，而三星电子以两亿美元收购了美国初创企业SmartThings。SmartThings是一家智能家居软件商，其软件可帮助控制从门锁到照明开关等多种家用设备。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。