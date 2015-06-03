全球物联网市场到2020年将增长近两倍 达到1.7万亿美元--IDC

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月2日 - 科技研究机构国际数据公司（IDC）称，到2020年，全球“物联网”市场将增长近两倍，至1.7万亿美元。

IDC周二称，物联网市场规模2014年估计为6,558亿美元，并将以16.9%的年复合增长率扩张。

“到2020年时，设备、连通性和IT服务将占物联网市场的大部分，”IDC表示。“到那时，三者一起估计将占世界物联网市场的逾三分之二……”

为着眼未来营收和利润，谷歌 、英特尔 、思科 和三星电子 等科技公司以及沃达丰（Vodafone） 和威瑞森通讯（Verizon） 等电信巨头正在重金押注家庭物联网。

英特尔2月称，将收购德国网络芯片制造商Lantiq，以增加用于联网设备的芯片产品。

谷歌去年以32亿美元收购了智能恒温器和烟雾报警器制造商Nest Labs Inc，而三星电子以两亿美元收购了美国初创企业SmartThings。SmartThings是一家智能家居软件商，其软件可帮助控制从门锁到照明开关等多种家用设备。（完）