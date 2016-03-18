IDC预计今年全球可穿戴设备出货量将增38.2%

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月17日 - 市场研究公司--国际数据公司（IDC）称，全球可穿戴设备2016年出货量预计将大幅增长38.2%至1.1亿部。
IDC称，在智能手表市场，预计苹果Apple Watch今年将以49.4%的市占率独占鳌头，采用安卓操作系统的Android Wear智能手表紧随其后，预计市占率21.4%。
苹果Apple Watch今年出货量料将达到1,400万部，2015年出货量估计在1,160万部。
IDC周四称，Android Wear智能手表今年出货量预计为610万部，制造商包括LG电子(066570.KS)和摩托罗拉等。
“虽然Apple Watch或Android Wear设备这类智能手表吸引眼球，但2016年它们在整体可穿戴设备市场所占份额仅为四分之一......”IDC分析师Jitesh Ubrani称。
IDC称，Apple Watch在2016年初可能出货放缓，因消费者期待新一代产品发布。
IDC称，预计可穿戴设备市场在2015-2020年期间将保持两位数增长，2020年出货量将达到2.371亿部。
可穿戴设备主要包括智能手表和智能腕带，而随着智能服装、智能眼镜和智能音频设备等新产品不断推出，可穿戴设备的范围也在不断扩大。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
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