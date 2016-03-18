IDC预计今年全球可穿戴设备出货量将增38.2%

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月17日 - 市场研究公司--国际数据公司（IDC）称，全球可穿戴设备2016年出货量预计将大幅增长38.2%至1.1亿部。

IDC称，在智能手表市场，预计苹果Apple Watch今年将以49.4%的市占率独占鳌头，采用安卓操作系统的Android Wear智能手表紧随其后，预计市占率21.4%。

苹果Apple Watch今年出货量料将达到1,400万部，2015年出货量估计在1,160万部。

IDC周四称，Android Wear智能手表今年出货量预计为610万部，制造商包括LG电子 和摩托罗拉等。

“虽然Apple Watch或Android Wear设备这类智能手表吸引眼球，但2016年它们在整体可穿戴设备市场所占份额仅为四分之一...”IDC分析师Jitesh Ubrani称。

IDC称，Apple Watch在2016年初可能出货放缓，因消费者期待新一代产品发布。

IDC称，预计可穿戴设备市场在2015-2020年期间将保持两位数增长，2020年出货量将达到2.371亿部。

可穿戴设备主要包括智能手表和智能腕带，而随着智能服装、智能眼镜和智能音频设备等新产品不断推出，可穿戴设备的范围也在不断扩大。（完）