（更正）独家：国际数据集团洽商将自身出售给中国财团--消息人士

（修正：内文最后一段中应为“IDG”，非“IDC”）

路透旧金山11月15日 - 据知情人士透露，国际数据集团(IDG)正在洽商将自身以逾10亿美元出售给一个中国财团，该财团由IDG大中华区董事长熊晓鸽牵头。国际数据集团是一家领先的科技出版公司，还拥有PCWorld、市场调研公司国际数据资讯(IDC)等知名公司。

财团中其他投资人的身份以及交易的确切规模尚不得而知。知情人士称，这家私人持股公司之前一直寻求5亿-10亿美元的估值。由于此事尚未公开，知情人士不愿具名。

知情人士称，相关方已进入深入商谈阶段，但尚未最终达成协议，谈判也随时可能失败。

总部位于美国马萨诸塞州弗雷明汉的IDG拒绝置评。记者未能立即联络到熊晓鸽置评。

IDG创建于1964年，拥有上百个侧重科技的网站和杂志。该公司创始人、长期担任执行长的Pat McGovern于两年前逝世。

IDG于1月表示，董事会聘请投行高盛(GS.N)研究战略选项。高盛拒绝置评。

McGovern很早就看出了中国的重要性，IDG自1980年在中国推出ComputerWorld China以来就一直在这里开展业务。

IDG一直以来都追求授权模式，在这种模式下海外出版伙伴在制作什么类型的内容方面有很大自由度。这种方式，再加上IDG注重生意而非政治，帮助该公司早早在中国立足，并避开新闻限制。

但出售公司可能面临监管问题。据消息人士称，中国收购财团可能需要得到美国外资审议委员会(CFIUS)的批准。CFIUS审查交易是否对国家安全造成威胁。

消息人士称，监管机构可能仔细审查的一个领域是IDC的影响。IDC的市场研究部门为很多美国科技公司提供IT支出和业务策略方面的咨询服务，并追踪产品出货情况。

如果IDG交易完成，将成为出售给中国投资者的规模最大的美国媒体资产。(完)