印尼沉船事故又有13人获救 仍有2人失踪

路透雅加达8月18日 - 印尼官员周一称，又有13名在周末沉船事故中失踪的人员获救，仍有两名外国游客下落不明，而恶劣天气阻碍搜救工作进展。

一艘载有20名外国乘客和五名印尼船员的小型游轮周六夜间从龙目岛驶往科莫多岛途中沉没。印尼官方之前报告15人失踪。

但印尼全国灾难管理机构发言人Sutopo Purwo Nugroho表示，又有13人成功获救，包括八名游客和五名船员。

“幸存者们被渔民发现，他们穿着救生衣漂浮在水面上。”Nugroho称。

他透露，幸存者在West Nusa Tenggara岛一个诊所接受治疗。但目前情况不利于余下两名游客的搜救工作。

“我们派出了快艇和一架直升机……但天气恶劣，风浪很大。”Nugroho称。

目前已获救的游客来自英国、意大利、德国、荷兰和新西兰。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。