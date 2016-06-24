新芬党称英国退欧公投加强了北爱尔兰公投选择是否退出英国的理由

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透贝尔法斯特6月24日 - 北爱尔兰最大的爱尔兰民族主义政党新芬党周五称，英国公投选择退出欧盟，增强了北爱尔兰投票选择是否退出英国的理由。
“今夜的结果明显改变了北爱尔兰的政治局面，我们将加强呼吁举行广泛投票来决定（北爱尔兰的去留），”新芬党主席Declan Kearney在声明中称。
“退欧的投票结果导致北爱尔兰被带出欧洲，其直接结果是英国政府已经丧失了其代表北爱尔兰人民利益的授权。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。