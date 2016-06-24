新芬党称英国退欧公投加强了北爱尔兰公投选择是否退出英国的理由

路透基点：台湾国巨股份启动90亿台币循环信贷案--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝尔法斯特6月24日 - 北爱尔兰最大的爱尔兰民族主义政党新芬党周五称，英国公投选择退出欧盟，增强了北爱尔兰投票选择是否退出英国的理由。
“今夜的结果明显改变了北爱尔兰的政治局面，我们将加强呼吁举行广泛投票来决定（北爱尔兰的去留），”新芬党主席Declan Kearney在声明中称。
“退欧的投票结果导致北爱尔兰被带出欧洲，其直接结果是英国政府已经丧失了其代表北爱尔兰人民利益的授权。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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