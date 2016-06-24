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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 14:15 BJT

新芬党称英国退欧公投加强了北爱尔兰公投选择是否退出英国的理由

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝尔法斯特6月24日 - 北爱尔兰最大的爱尔兰民族主义政党新芬党周五称，英国公投选择退出欧盟，增强了北爱尔兰投票选择是否退出英国的理由。

“今夜的结果明显改变了北爱尔兰的政治局面，我们将加强呼吁举行广泛投票来决定（北爱尔兰的去留），”新芬党主席Declan Kearney在声明中称。

“退欧的投票结果导致北爱尔兰被带出欧洲，其直接结果是英国政府已经丧失了其代表北爱尔兰人民利益的授权。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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