德国政府敦促公众暂停使用IE浏览器

德国政府周二敦促公众暂停使用微软的Internet Explorer，因该浏览器存在尚未修复的安全漏洞。该漏洞于周末被发现，微软周一称，黑客可以利用该漏洞使访问一个恶意网站的电脑中毒，随後控制该电脑。一些安全研究人员预计修补漏洞的更新会在一周内发布。