IEA月报：2016年油市将陷于供应过剩之中 油价恐续跌（更新版）

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路透1月19日 - 国际能源署(IEA)周二在月报中称，反常的暖和天气与供应增加将令原油市场继续供应过剩，这一局面至少将持续至2016年后期，并可能将油价推落至当前的12年低点下方。

目前看来油市将连续第三年产出大于需求，而伊朗新增供应的到来对于石油出口国而言糟到不行，目前各石油出口国正苦于应付油价处于逾10年来低点的问题。

布兰特原油期货已经跌至2003年底以来新低，跌破每桶30美元，此前石油输出国组织(OPEC)12月时不愿减产以阻止油价下滑，尽管全球供应过剩。

因此，IEA称未来油价可能进一步走疲。

IEA在月报中称，“虽然我们不对OPEC石油产出做正式预估，然而若伊朗年中之前为市场增添每日60万桶的供给，且其他OPEC成员国维持当前产出，则2016上半年全球原油供应超过需求的幅度可能达到每日150万桶。”

“虽然非OPEC石油生产国减产，库存累积压力将在下半年缓解，但除非出现一些改变，否则油市可能沉溺在供应过剩之中。因此，我们的答案是肯定的，即油价将进一步走低。”

2015年第四季期间，由于全球冬季气候偏暖，使全球石油需求增幅降至每日100万桶的一年低点，亦低于第三季创下的近五年高位每日210万桶。

IEA维持2016年全球石油需求增长预估与上次报告不变，约为日均120万桶。

IEA称，“我们认为油市将连续第三年出现供给超过需求100万桶/日的情形，油市体系有效吸收这些额外供给时面临极大压力。”

由于全球经济增长放缓，IEA表示已将2016年OPEC原油日均需求预估下调30万桶，至每日3,170万桶。

IEA维持非OPEC国家石油产量日均下降约60万桶的预估不变，IEA称，即便油价大跌，这些国家的石油生产表现得意外强韧。(完)