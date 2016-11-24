IEA预期2017年石油投资将连续第三年下降 加剧油市震荡

路透东京11月24日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周四表示，2017年对石油生产的新投资可能连续第三年下降，由于全球供应过剩问题仍未解决，引发油市震荡加剧。

“我们的分析显示，市场正进入一个油价波动加剧的时期，这(部分)是由于全球石油投资连续三年下滑：2015年、2016年、很有可能2017年也是这样，”比罗尔在东京的一个能源会议上表示。

“这是油市历史上首次出现投资连续三年下滑的情况，”他并称这将在几年中给全球油市带来“困难”。

油价已升至近一个月高位，因交易员和投资者益发预期，石油输出国组织(OPEC)将同意减产；不过市场观察人士认为，减产协议的影响可能不如沙特(沙乌地)阿拉伯及其伙伴所希望的那么大。

OPEC下周将开会，尝试敲定最终的限产协议。

比罗尔上周表示，如果油价达到每桶60美元，美国页岩油生产商就会增产；这意味着OPEC如果减产以推升油价，必须拿捏好力道。布兰特原油期货LCOc1周四在每桶49美元左右。

他说，60美元的水平将足以令许多美国页岩企业重启生产，尽管新供应要大约九个月后才进入市场。(完)