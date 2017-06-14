焦点：IEA称2018年石油供给增速料超越需求增长 尽管日消费料突破1亿桶

路透伦敦6月14日 - 国际能源署(IEA)周三表示，尽管明年全球石油日消费量料首次突破1亿桶，但届时石油供给的增长料将超过需求增速。

IEA称，2018年非石油输出国组织(OPEC)成员国的原油产出增速将比今年加快一倍。

“我们预计今年非OPEC国家产油量增幅为70万桶/日，但对2018年的首次预估数字，将让希望抑制供给的产油国备感沉重”IEA称。

“我们预计2018年非OPEC产油国产量将增加150万桶/日，略高于全球需求的预期增幅。

报告发布后，布兰特原油期货扩大跌幅，0804 GMT时日内下跌0.64美元至每桶48.08美元，报告发布前则为约每桶48.26美元。

全球主要工业国家4月石油库存增加1,860万桶至30.45亿桶，受炼厂产出及进口增多影响。IEA称，这一库存规模较五年均值高出2.92亿桶。

IEA持续预估今年第二季供应相对于需求将出现隐含缺口。但该机构称，尤其是中国和欧洲需求增长放缓，以及供应持续增加，意味着该缺口将从之前预估的70万桶/日缩窄至50万桶/日。

OPEC和俄罗斯等11个其他产油国已决定将石油减产协议延长至2018年3月，以削减全球库存水平。

沙特能源部长法力赫重申OPEC的承诺，将“采取一切措施”压低全球库存水平。

“我们经常建议那些期望石油市场再平衡的人保持耐心，而新的数据促使我们重复这一信息，”IEA表示。

“‘采取一切措施’或许成了口头禅，但目前采取的这种‘一切措施’并未如预期那样快速产生影响。”

“确实，根据当前我们对2017年和2018年前景的预测，即便OPEC产油国继续遵守减产协议，但直到2018年3月协议要到期之时，库存或许也不会降至所期冀的水平。”

**美国产量提高**

油价自5月25日以来已下跌12%，当时OPEC产油国及其合作伙伴同意延长减产协议，因全球石油库存消耗一直都较为缓慢。

美国产出增加是导致库存居高不下的主要原因之一。IEA预计，美国石油产量大幅上升的势头将延续到明年。

“我们对2018年的初步看法显示，美国原油产量将比上年增加78万桶/日，但这是非常特殊和非常多元化的产业，产量增长有可能会更快，”IEA表示。

对于2017年美国原油总产量的预估上修了9万桶/日至平均为1,310万桶/日。美国的活跃钻机数进一步增加，而且油企支出增长。

IEA称5月OPEC原油产量增加29万桶/日至3,208万桶/日，创2017年来最高水准，仍处于供应协议的范围之内。不受减产协议限制的利比亚和尼日利亚产量反弹。

IEA称5月OPEC原油产量较上年同期减少6.5万桶/日。非OPEC产油国原油产量较前月增加29.5万桶/日至5,780万桶/日，较上年同期增加125万桶/日。

IEA对2017年原油供需的预估：reut.rs/2sr9gnm

IEA对OECD全球原油库存的预估：reut.rs/2ruIqpz

(完)