（更正）IEA称尽管中国增加进口 但全球石油需求增幅将放缓

（更正：因英文原文有误，第一段中2017年增幅应为“120万桶”，非“180万桶”）

路透新加坡10月25日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周二在新加坡表示，2017年全球石油需求预计将增长120万桶/日，与2016年需求增幅持稳，尽管中国的消费会增长。

比罗尔在新加坡国际能源周会议的间隙表示，如果油价继续上涨，需求增幅可能会进一步走弱。

布兰特原油期货目前已经自今年1月时触及的数年低位水平上涨了近一倍，达到每桶50美元以上。

比罗尔还表示，需求增长的放缓将可能意味着明年下半年以前，国际油市无法达到供需再平衡。

比罗尔亦对石油输出国组织(OPEC)减产支撑油价计划的成效表达质疑，因减产可能导致别处增产，进一步破坏油市再平衡进程。

“如果(OPEC主导的)干预导致油价上涨，较高成本的石油生产很可能作出反应，”比罗尔说，并补充说每桶60美元的油价，可能促使美国页岩油和拉丁美洲近海项目重新开工。

尽管需求全面放缓，但近年来的需求增长支柱--中国将继续增加进口，因油价下跌导致国内原油生产减少。

“中国继续成为全球石油需求增长的重要推动力量，”他说。(完)