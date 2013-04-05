IEA将邀请中国等新兴经济体参与战略磋商

路透伦敦4月4日 - 国际能源署(IEA)消息人士表示，该机构将邀请中国和其他新兴经济体参与主要战略磋商，以加强与那些所占全球石油需求份额快速增长的非IEA成员国的联系。

IEA一位消息人士称，在涵盖28个工业国家的IEA与非IEA成员国之间建立“联系”，旨在“能源安全、环境可持续性及数据分享方面建立更紧密的合作。”

全球最大能源消费国中国，以及印度、俄罗斯、南非、巴西和印尼是该计划瞄准的主要对象。

“10多年来，IEA一直在寻找各种方法加强与这些国家的合作，”IEA总干事范德胡芬对路透表示。

IEA成员国都是经济合作暨发展组织(OECD)的成员国，但不是所有的OECD成员国都加入了IEA。

目前IEA成员国在全球能源消费中占有不到一半的比重。2013年，仅中国一国便在全球石油需求中占有近12%的比重，而1994年该国所占比重不到5%。(完)