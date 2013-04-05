IEA将邀请中国等新兴经济体参与战略磋商

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透伦敦4月4日 - 国际能源署(IEA)消息人士表示，该机构将邀请中国和其他新兴经济体参与主要战略磋商，以加强与那些所占全球石油需求份额快速增长的非IEA成员国的联系。
IEA一位消息人士称，在涵盖28个工业国家的IEA与非IEA成员国之间建立“联系”，旨在“能源安全、环境可持续性及数据分享方面建立更紧密的合作。”
全球最大能源消费国中国，以及印度、俄罗斯、南非、巴西和印尼是该计划瞄准的主要对象。
“10多年来，IEA一直在寻找各种方法加强与这些国家的合作，”IEA总干事范德胡芬对路透表示。
IEA成员国都是经济合作暨发展组织(OECD)的成员国，但不是所有的OECD成员国都加入了IEA。
目前IEA成员国在全球能源消费中占有不到一半的比重。2013年，仅中国一国便在全球石油需求中占有近12%的比重，而1994年该国所占比重不到5%。(完)
(编译 于春红; 审校 许娜)
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路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。
路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。