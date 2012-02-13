国际能源署称中国新建储备基地或将提振原油需求

路透伦敦2月10日电---国际能源署(IEA)周五表示,中国料在本季度建成两个新的战略石油储备基地,此举或提振中国的石油需求.中国是全球第二大石油消费国.

IEA表示,这两个分别位於锦州和天津的储备基地或将在2012年早些时候完工,总储能为4,090万桶.

IEA称,2012年全年中国新的原油储能或最高达7,900万桶,这意味着,如果中国想在今年稳步填满这些储备,则每日额外需要22万桶原油.

IEA在其月度石油市场报告中表示,"事实上,购买节奏将受到市场形势的影响,目前增加储备或受阻,因油价高企,且市场结构呈逆价差."

"不过同样地,如果油价滑落,如果政府认为需要加速填充空闲储能,或如果在欧盟和美国加紧制裁伊朗後,亚洲市场有船货低价出售,则购买步伐亦会相应加快.

IEA称,2011年底以来中国对沙特原油的购买增加,部分增幅或注入新的储能.

"中国增加了对沙特原油的购买,据报导称近几个月中国每日额外购买20万桶,不过其中有部分或进入新建成的战略储备基地,"IEA说.

行业消息人士本周稍早对路透表示,过去数月间,沙特对中国的原油出口量每日多出20万桶.

中国亦增加自西非、俄罗斯和澳洲的原油进口,以弥补伊朗供给的减少.(完)

--编译 侯向明;审校 艾茂林

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