油价未来几年或升至每桶150美元--IEA首席分析师

路透斯德哥尔摩12月9日---国际能源署(IEA)首席分析师Fatih Birol周五表示,如果不增产,那麽未来几年油价可能将触及每桶150美元.

Birol称,中东和北非主要产油国将是增产的主力军,但有迹象显示这些政府正在将资金投入到石油以外领域.

"如果投资增幅不如我们预计的那样多,这或将进一步推高油价,根据我们的分析,2015年左右油价或触及(每桶)150美元,"Birol对记者表示.

他指出,由於需求旺盛,非石油输出国组织(OPEC)产油国数据令人失望,以及全球经济复苏乏力,因此沙特(沙乌地)阿拉伯以纪录高位水准产油是务实的.

OPEC将於12月14日在维也纳召开会议,讨论产量政策问题.

Birol称,几年内油价料将持稳在高位,不过全球经济放缓可能将减轻一些压力.

"如果出现金融危机,油价将下跌,但这不会长久,只是暂时现象,当全球经济重新站稳脚跟时,油价将高於目前,"他称.

短期来说,油市正承受着欧盟对伊朗更严厉制裁的影响,这可能推高油价.

Birol表示,现在就说可能的制裁及其影响,为时尚早.

"没有什麽是确定无疑的,"他说,"我们只是在跟随市场走势,关注政策面、数据面和市场面的变化."(完)

--编译 于春红;审校 张若琪

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。