IEA认为未来数月油市供应情况将好转

路透伦敦9月12日 - 国际能源署(IEA)周四表示，未来数月全球原油供应会好转，缓解价格压力并有助于补充库存。

IEA称，沙特阿拉伯产量升至32年高位且其他中东国家产量增加，弥补了利比亚供应几乎全部停止的局面。

“基本面趋于宽松，看来将减轻市场参与方的压力--至少未来几个月是如此，”IEA月度石油市场报告表示。

IEA指出，利比亚产量在9月一度跌至战后低位，仅有15万桶/日，8月时平均55万桶/日，今年稍早接近140万桶/日。

但随着北海及美国的墨西哥湾油田维修季结束，今年第四季产量将提升，此外，其他产区的政局进展可能会促成更多产量，而北美产量也在持续成长。

“经济合作暨发展组织(OECD)石油库存这几个月趋紧，但可能即将反弹，”IEA表示，“假定利比亚自9月到12月为零产量，到年低时库存量可能仍会高出五年平均水准。” (完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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