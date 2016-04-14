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国际财经 | 2016年 4月 14日 星期四 18:45 BJT

国际能源署称全球柴油需求大降 料年底前实现微幅增长

路透伦敦4月14日 - 国际能源署(IEA)周四称，欧洲柴油需求可能在2016年头三个月下降，为近两年来首个单季下滑，此为燃料市场窘况的最新迹象。

根据IEA说法，欧洲已经加入到美国、中国和日本队列。这三个国家1-3月当季已是连续第二季出现需求萎缩。欧洲约一半汽车为柴油动力汽车。

“全球柴油需求大降，”IEA在其月报中称。

“然而柴油需求增长末日还未到来，随着全球基本的工业形势有所好转，预计到年底前会实现微幅增长，”尤其是美国和印度，该机构称。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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