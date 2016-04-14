国际能源署称全球柴油需求大降 料年底前实现微幅增长

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦4月14日 - 国际能源署(IEA)周四称，欧洲柴油需求可能在2016年头三个月下降，为近两年来首个单季下滑，此为燃料市场窘况的最新迹象。
根据IEA说法，欧洲已经加入到美国、中国和日本队列。这三个国家1-3月当季已是连续第二季出现需求萎缩。欧洲约一半汽车为柴油动力汽车。
“全球柴油需求大降，”IEA在其月报中称。
“然而柴油需求增长末日还未到来，随着全球基本的工业形势有所好转，预计到年底前会实现微幅增长，”尤其是美国和印度，该机构称。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。