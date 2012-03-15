IEA下调今年非OPEC石油供应增幅预估

* 油井大范围停产,IEA下调非OPEC产量增长预估

* OECD国家库存连续第七个月低於五年均值

* "油市'缓冲'相对薄弱,预示未来数月走势起伏

* 维持石油需求预估不变,油价或打击市场复苏

路透伦敦3月14日电---国际能源署(IEA)周三表示,今年第一季非石油输出国组织(OPEC)国家的石油供应增幅将低於此前预估,并且维持全球石油需求增长预估不变.

为工业化国家提供能源政策建议的IEA表示,第一季非OPEC石油日产量将仅仅增长30万桶,低於上次预估的49万桶,因计划外停产超过每日75万桶.

IEA还将全年的非OPEC国家日产量增幅从此前的90万桶下调到73万桶.

叙利亚和南苏丹前景恶化,是非OPEC供油最大的威胁.

IEA还指出工业化国家库存减少,表示尽管中国和新兴消费市场在建设新的储备能力,但实际石油库存能应付需求的情况,不如经济合作暨发展组织(OECD)国家.

纽约商业期货交易所(NYMEX)4月合约周三结算价下跌1.28美元至105.43美元.伦敦4月布兰特原油结算价下跌1.25美元至124.97美元.

"简言之,衰退过後OECD工业库存逐渐减少.库存,尤其是欧洲和太平洋地区的库存,从绝对数量来看非常紧张,"IEA在月报中表示.

IEA表示,1月OECD库存"温和"增长1,360万桶,至26.1亿桶,绝对库存水平连续第七个月低於五年均值.

OPEC的产量连续第五个月增长,达到2008年10月以来的最高水平--每日3,142万桶.沙特产量增加明显,而利比亚产出回升.

沙特1月原油产量接近30年高位,约为每日1,000万桶,导致备用产能少於每日200万桶.

"油市'缓冲'相对薄弱,预示未来数月走势起伏,"IEA表示.

IEA维持2012年原油需求预估大致不变,预期日需求增长约80万桶.

OPEC亦重申,今年全球原油日需求将增长90万桶,与上月预估相同.

但是,IEA警告称,高油价是经济复苏的主要威胁.

"需求增长可能受到经济复苏前景疲弱的阻碍,如果油价保持在高位,这种情况将更加明显,"IEA表示.

自从年初以来,布兰特原油期货上涨了17%以上,周三逼近每桶126美元.(完)

--编译 田建华/张涛;审校 沈以文

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