IEA预计2021年底前全球天然气需求年均增速将放缓至1.5%

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔6月8日 - 国际能源署(IEA)周三称，预计2021年底之前全球天然气需求年均增幅将放缓至1.5%，因欧洲需求停滞、及中国需求存在不确定性，抵消了印度需求强劲增长的积极影响。
全球天然气市场过去六年的年均增幅为2.5%，而面对来自可再生能源以及廉价煤炭的竞争，未来料将维持供应过剩局面。
在欧洲，俄罗斯天然气出口垄断企业--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) (GAZP.MM)将面临液化天然气(LNG)过剩前景冲击，因为尽管日本和韩国等关键市场需求下滑，但2021年前其出口能力仍料将增长45%。
“当前走势预示将出现一段时期的供应过剩，”IEA署长比罗尔(Fatih Birol)在该机构年度中期天然气前景展望报告中表示，“未来五年将见证全球天然气贸易格局的重塑。”
IEA称，印度的天然气需求增长居前，年均增幅6%，而中国需求也有望回升，受到该国从火力发电向燃气发电转型的提振。
不过新的供应也将有限，因为天然气价格下滑侵蚀投资规模，导致明年欧洲产量萎缩且美国产量基本持平。(完)
(编译 刘秀红；审校 许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。