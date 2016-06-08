IEA预计2021年底前全球天然气需求年均增速将放缓至1.5%

路透布鲁塞尔6月8日 - 国际能源署(IEA)周三称，预计2021年底之前全球天然气需求年均增幅将放缓至1.5%，因欧洲需求停滞、及中国需求存在不确定性，抵消了印度需求强劲增长的积极影响。

全球天然气市场过去六年的年均增幅为2.5%，而面对来自可再生能源以及廉价煤炭的竞争，未来料将维持供应过剩局面。

在欧洲，俄罗斯天然气出口垄断企业--俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) (GAZP.MM)将面临液化天然气(LNG)过剩前景冲击，因为尽管日本和韩国等关键市场需求下滑，但2021年前其出口能力仍料将增长45%。

“当前走势预示将出现一段时期的供应过剩，”IEA署长比罗尔(Fatih Birol)在该机构年度中期天然气前景展望报告中表示，“未来五年将见证全球天然气贸易格局的重塑。”

IEA称，印度的天然气需求增长居前，年均增幅6%，而中国需求也有望回升，受到该国从火力发电向燃气发电转型的提振。

不过新的供应也将有限，因为天然气价格下滑侵蚀投资规模，导致明年欧洲产量萎缩且美国产量基本持平。(完)