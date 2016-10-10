去年全球在使用能源方面更节约 能源效率提高1.8%--IEA

路透伦敦10月10日 - 国际能源署(IEA)周一在一份报告中称，去年全球能源效率提高1.8%。能源效率即单位能源创造出的国内生产总值(GDP)。

衡量能源效率提高的指标包括汽车燃油经济性标准、照明技术和建筑标准。

报告称，尽管去年取得进展，但全球能源效率一年需要提高至少2.6%，才能推动全球实现远离化石燃料的目标。

各国面临提高能源效率的压力，部分与抑制全球变暖的一项全球协议有关，该协议将于11月4日正式生效。

IEA表示，这样的能效提高幅度大于2014年的1.5%，是2003-2013年期间年平均增幅的三倍。

去年油价大幅走软。IEA称，美国汽油零售价格下跌38%，能效较低的轻型载重卡车销售量达到950万辆的纪录高点。

不过，按照燃油经济标准来看，这些车辆的能效比2010年时仍要高出9%。该机构补充说，全球来看，汽车燃油经济标准在去年的节油量达到230万桶/日，相当于全球2.5%的石油供应。

能源密集度改善情况最为明显的是那些发展速度较快的发展中国家，譬如中国，那里的能效去年提高5.6%，高于过去10年每年3.5%的增幅。

“受能效和再生能源因素推动，大型新兴经济体正在走向改用清洁能源以及治理空气污染的中心舞台，”国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)在声明中称。(完)